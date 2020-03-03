Среди городов ЮФО Ростов занял первое место по стоимости мяса, сыра и хлеба



Среди городов Южного федерального округа Ростов-на-Дону лидирует по стоимости большого количества продуктов. Средние цены за прошедшую неделю опубликовал Ростовстат.



В донской столице дороже всего оказались курица (127 рублей за килограмм), баранина (411 рублей), варёная колбаса (356 рублей), мороженая рыба (167 рублей), маргарин (120 рублей), подсолнечное масло (98 рублей), творог (324 рубля), стерилизованное молоко (82 рубля), сыр (520 рублей), белый и чёрный хлеб (43 и 51 рубль), вермишель (78 рублей), яблоки (78 рублей) и соль (14 рублей).



Ростов-на-Дону также вошёл в тройку лидеров по ценам на сахар (27 рублей), рис (57 рублей), белокочанную капусту (21 рубль), картофель (25 рублей), морковь (23 рубля), сметану (221 рубль) и пшено (58 рублей).



Самыми дешёвыми по округу в Ростове оказались говядина (341 рубль), свинина (244 рубля), полукопчёная колбаса (444 рубля), сливочное масло (514 рублей) и чай (80 рублей за пачку).