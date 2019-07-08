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Сутки не будет воды на двух улицах Ростова

Сутки не будет воды на двух улицах Ростова
Несколько улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Отключения связаны с переносом ремонтных работ в районе дома № 127А на улице Большой Садовой. Снабжение прекратят 16 июля с 8 часов до полуночи.

Воду перекроют в Крепостном переулке от улицы Пушкина до улицы Большой Садовой.
Сутки не будет воды на двух улицах Ростова
Также отключения ожидаются на улице Суворова на отрезке от Крепостного до Нахичеванского.
Сутки не будет воды на двух улицах Ростова
В «Ростовводоканале» сообщили, что на Садовой будут переключать вновь построенный участок водопроводной линии.

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