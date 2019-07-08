Сутки не будет воды на двух улицах Ростова



Несколько улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Отключения связаны с переносом ремонтных работ в районе дома № 127А на улице Большой Садовой. Снабжение прекратят 16 июля с 8 часов до полуночи.



Воду перекроют в Крепостном переулке от улицы Пушкина до улицы Большой Садовой.



Также отключения ожидаются на улице Суворова на отрезке от Крепостного до Нахичеванского.



В «Ростовводоканале» сообщили, что на Садовой будут переключать вновь построенный участок водопроводной линии.