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В районе рынка «Днепровски» в Ростове сутки не будет воды

В Ростове на нескольких улицах сутки не будет воды. Об этом 30 сентября сообщили в «Ростовводоканале». Снабжение прекратят в районе рынка «Днепровски» 3 октября.

С 8:30 до полуночи воды не будет на участках между переулками Днепровский и 2-1 Соседний, а также от рощи «Темерницкая» до улиц Заслуженная и Ректорская. Отключения планируются в домах № 37/4, № 37-а и № 37/3 по улице вятской и в доме № 8 по улице Штахоновского. Также без воды останутся жильцы домов №№ 113, 117, 131, 131-а и 131-г.

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