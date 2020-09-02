Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Супруг намекнул ростовчанке Анастасии Костенко на недостатки фигуры

Супруг намекнул ростовчанке Анастасии Костенко на недостатки фигуры
Футболист Дмитрий Тарасов намекнул супруге-ростовчанке на ее лишний вес. Анастасия Костенко опубликовала фото, на котором предстала в открытом купальнике.

На днях семья Тарасовых отдыхала в одном из загородных комплексов. Анастасия сделала множество публикаций, на которых предстала в открытом белом купальнике. Несмотря на то, что фигура мамы двух дочек идеальна, Тарасов нашел к чему придраться.

- Две недели я без спорта, - написала в своем аккаунте Анастасия. - Муж намекнул, что как бы пора возвращаться.

Впрочем ростовчанку поддержали в комментариях подписчицы. Поклонники написали, что фигура молодой мамы идеальна и ей не нужно равняться на какие-то стандарты красоты.

Однако нашлись и те, кто заметил недостатки подтянутой фигуры. Анастасии порекомендовали поработать над прессом и структурировать бедра. А намекнувшего на недостатки Тарасова попросили не выдумывать.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.