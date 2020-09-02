Супруг намекнул ростовчанке Анастасии Костенко на недостатки фигуры

Футболист Дмитрий Тарасов намекнул супруге-ростовчанке на ее лишний вес. Анастасия Костенко опубликовала фото, на котором предстала в открытом купальнике.На днях семья Тарасовых отдыхала в одном из загородных комплексов. Анастасия сделала множество публикаций, на которых предстала в открытом белом купальнике. Несмотря на то, что фигура мамы двух дочек идеальна, Тарасов нашел к чему придраться.- Две недели я без спорта, - написала в своем аккаунте Анастасия. - Муж намекнул, что как бы пора возвращаться.Впрочем ростовчанку поддержали в комментариях подписчицы. Поклонники написали, что фигура молодой мамы идеальна и ей не нужно равняться на какие-то стандарты красоты.Однако нашлись и те, кто заметил недостатки подтянутой фигуры. Анастасии порекомендовали поработать над прессом и структурировать бедра. А намекнувшего на недостатки Тарасова попросили не выдумывать.