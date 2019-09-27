Дмитрий Тарасов поделился новым фото беременной супруги ростовчанки Анастасии Костенко



Футболист Дмитрий Тарасов показал фотографию с семейного отдыха. Он вместе с супругой ростовчанкой Костенко и дочерью Миланой решил поплавать в бассейне под крышей.



Внимание фолловеров сразу привлёк круглый животик Анастасии. Хоть девушка и сидит в полубоком, его очень хорошо видно. Подписчики, большая часть из которых — девушки, уверены, что у пары родится сын. При этом пол будущего ребёнка чета Тарасовых тщательно скрывает. Не исключено, что они сами его не знают.



О радостном событии Дмитрий и Анастасия рассказали в начале сентября. Тогда девушка находилась примерно на 16-й неделе беременности.

Пользователи Сети отметили, что она преобразилась и стала лучше выглядеть, вынашивая под сердцем второго ребёнка. Интересное положение не мешает дончанке заниматься образованием, посещать салоны красоты и, конечно, уделять немало времени дочке Милане.



Она не работает, и обязанности содержать семью полностью лежит на плечах Дмитрия. Летом «Локомотив» разорвал контракт с футболист, и с тех пор он остался без источника дохода. Сейчас он тренируется вместе с московским «Динамо», но в состав клуба его ещё не приняли.



Недавно Анастасия с Дмитрием анонсировали выпуск своей линии одежды под брендом Tarasovy.