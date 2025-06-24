Судно ростовской авиакомпании «Азимут» совершило векторную посадку по техпричине

Фото: AVIAINCIDENT

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2025-06/thumbs/2025-05-14_09-50-19.png[/imgПо данным ресурса AVIAINCIDENT, самолет авиаперевозчика «Азимут» из Ростова-на-Дону произвел заход на посадку с использованием векторения из-за возникшей технической неисправности.23 июня воздушное судно совершило приземление в аэропорту Минеральных Вод в связи с неисправностью метеорологического радиолокатора. Экипаж рейса AZO6008, следовавшего из Самары в Минеральные Воды, проинформировал о поломке бортового метеолокатора на высоте 20 000 футов.При заходе на посадку применялось векторение, основанное на сведениях, полученных от диспетчерского метеорологического радиолокатора, а также информации от предшествующего воздушного судна, выполнявшего посадку. Следует подчеркнуть, что векторный заход позволяет безопасно совершать посадку в условиях плохой видимости, вызванной туманом, дождем, снегом, и даже в темное время суток, когда обычная посадка может быть осложнена.Отказ метеолокатора на борту самолета представляет собой серьезную проблему, способную создать сложности для экипажа. Метеолокатор является важным инструментом для обнаружения опасных атмосферных явлений, таких как грозы, сильные дожди и турбулентность.