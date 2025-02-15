Самолет авиакомпании «Азимут» совершил незапланированную посадку 15 февраля

Фото: Ростов ру

Самолет авиакомпании «Азимут» совершил незапланированную посадку. Воздушный борт сел в аэропорту Самары. Об этом сообщили в AVIA-INCIDENT.В 03:55 экипаж рейса, следовавшего из Саратова в Минеральные Воды, принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Самаре. При этом о какой-либо чрезвычайной ситуации или бедствии не сообщалось.Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства в зоне ответственности диспетчерского центра Ростова.