Над Ростовской областью сбили 24 БПЛА в ночь на 4 сентября

Министерство обороны РФ сообщило о количестве сбитых БПЛА над территорией Ростовской области минувшей ночью. По данным ведомства, были уничтожены 24 беспилотника.

Как уточнил информацию глава области Юрий Слюсарь, атаку отразили в восьми районах. В нескольких из них произошли ландшафтные пожары. Возгорания были оперативно потушены. Никто не пострадал.

Всего над регионами России за ночь 4 сентября были перехвачены и ликвидированы 46 дронов.
