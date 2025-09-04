Фото: ГУ МЧС РО

В реанимации умер мужчина, который пострадал при взрыве цистерны с топливом на Дону. Об этом сообщает редакция DonDay. Чрезвычайное происшествие случилось 1 сентября в Тацинском районе, в хуторе Луговом.Во время сварочных работ взорвалась цистерна с топливом. Очевидцы вызвали экстренные службы, включая бригаду скорой помощи и пожарных. В результате инцидента 56-летний фермер погиб от полученных травм. Второй пострадавший мужчина получил ожоги и был госпитализирован.51-летний мужчина скончался в реанимации 3 сентября.В ГУ МЧС по региону уточнили, что причиной взрыва стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.