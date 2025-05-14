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Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вновь столкнулся с технической неисправностью

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вновь столкнулся с технической неисправностью

Авиалайнер авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Антальи в Сочи (Адлер), столкнулся с технической неисправностью. По данным AVIAINCIDENT, у самолета RRJ-95, выполнявшего рейс AZO5052 11 мая, было зафиксировано снижение давления в гидравлической системе.

Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до аэропорта прибытия. Несмотря на возникшую ситуацию, сигнал бедствия не подавался. Посадка прошла успешно и без происшествий.

Стоит отметить, что уменьшение давления в гидросистеме представляет собой потенциальную угрозу, поскольку способно вызвать отказ гидравлической системы самолета. Это может привести к неисправности закрылков, предкрылков, воздушных тормозов и создать проблемы с выпуском или уборкой шасси.
Фото: AVIAINCIDENT
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