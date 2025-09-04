Фото: ПСО ЮГ

В Ростове без вести пропала 15-летняя школьница из Азова. София Драверт ушла 3 сентября, не предупредив близких.Родители обнаружили, что дочь долго не возвращается домой и не отвечает на звонки. Они начали беспокоиться и обратились в полицию, позже подключились волонтеры.У Софии рост – 162 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. Была одета в черную футболку с белой надписью, черные штаны. На ногах – черные кроссовки.Если вам известна любая информация о подростке, сообщите по номерам: 8 (800) 550-10-54 или 112.Отметим, что в апреле 2025 года девочка уже уходила из дома. Тогда ее удалось благополучно найти спустя трое суток. Она находилась в донской столице.Что сподвигло Софию вновь покинуть дом, остается неизвестным.