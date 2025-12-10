ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении пяти ростовских судей

Фото: Южный окружной военный суд

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении сразу пяти судей из Ростова-на-Дону, подозреваемых в коррупции. Об этом говорится в релизе по итогам 11-го заседания ВККС, состоявшегося 8 декабря.Центральной фигурой в этом скандале является экс-председатель суда Ростова Елена Коблева. По версии следствия, она организовала преступную группу, состоящую из судей (как действующих, так и находящихся в отставке), целью которой было получение взяток. В состав группы, по предварительным данным, входили отставные судьи Эльмира Пономарева, Олег Батальщиков, Наталья Цмакалова, а также действующий мировой судья Артур Маслов.Решение ВККС, удовлетворившей представление Председателя СУ СК России Александра Бастрыкина, открывает путь для возбуждения уголовных дел в отношении подозреваемых по статьям, предусматривающим ответственность за получение взятки, дачу взятки и воспрепятствование правосудию.Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, возбуждение уголовного дела в отношении судьи возможно только с согласия ВККС и санкции главы Следственного комитета