ВККС разрешила арестовать экс-председателя Советского районного суда Ростова
Бывшего председателя Советского районного суда Ростова отправят в СИЗО. Елену Коблеву подозревают в получении крупной взятки на сумму порядка 500 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ей передали за отмену решения мирового судьи.
По данным сайта Право.ру, Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест Коблевой после представления на ее заключение под стражу. Решение было принято на заседании 8 июля.
Елена Коблева возглавляла Советский районный суд несколько лет, с 2020 года. Осенью 2023-го у нее и ее коллег прошли обыски — у Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова. В мае в отношении Коблевой возбудили уголовное дело.