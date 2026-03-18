Суд в Ростове приговорил мужчину к 20 годам колонии по делу о подготовке теракта

Южный окружной военный суд Ростова вынес приговор в отношении Артема Краско. Его обвиняют по статьям ««Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение оружия», «Незаконное изготовление оружия» и «Государственная измена».Суд установил, что в 2022 году мужчина вступил в террористическое сообщество по заданию Украинской разведки. Он должен был передать руководителю ТС информацию об установке СВУ для организации террористического акта в отношении сотрудника администрации Запорожской области. Также он изготовил и хранил взрывное устройство.Кроме того, в марте 2023-го он должен был устроит террористический акт в Мелитополе в отношении и.о заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Однако план осуществить не удалось. Краско задержали 20 ноября 2023 года.- Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима,- сказано в сообщении.В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.