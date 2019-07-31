Суд сократил тюремный срок экс-главы Елизаветинского поселения Ростовской области



В Ростовской области смягчили наказание бывшему главе Елизаветинского сельского поселения Азовского района. Суд 31 июля рассмотрел апелляционную жалобу Николая Белимова. Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.



Суд установил, что, будучи главой администрации, чиновник незаконно утвердил генеральный план поселения. Из-за его махинаций парк «Донской» уменьшился на 172 гектара, а земли, отведенные под сельское хозяйство, стали землями населённого пункта.



Его дело с 2018-го по 2019 год рассматривал Азовский городской суд. Тогда Белимова приговорили к трём годам колонии общего режима. Он обжаловал приговор в Ростовском областном суде, и наказание смягчили, сократив срок на два месяца. Теперь он проведёт в колонии два года и десять месяцев.