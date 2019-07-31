Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Суд сократил тюремный срок экс-главы Елизаветинского поселения Ростовской области

Суд сократил тюремный срок экс-главы Елизаветинского поселения Ростовской области
В Ростовской области смягчили наказание бывшему главе Елизаветинского сельского поселения Азовского района. Суд 31 июля рассмотрел апелляционную жалобу Николая Белимова. Он обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

Суд установил, что, будучи главой администрации, чиновник незаконно утвердил генеральный план поселения. Из-за его махинаций парк «Донской» уменьшился на 172 гектара, а земли, отведенные под сельское хозяйство, стали землями населённого пункта.

Его дело с 2018-го по 2019 год рассматривал Азовский городской суд. Тогда Белимова приговорили к трём годам колонии общего режима. Он обжаловал приговор в Ростовском областном суде, и наказание смягчили, сократив срок на два месяца. Теперь он проведёт в колонии два года и десять месяцев.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.