Экс-главе сельского поселения в Ростовской области вынесли приговор



На Дону вынесли приговор экс-главе сельского поселения. Бывший глава Новоцелинского сельского поселения Целинского района обвинялся в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.



По данным следствия, в 2015 году, будучи главой села, Олег Галушкин подписал документы о капитальном ремонте мемориального комплекса. Деньги в размере 1,3 миллиона рублей были получены, но ремонт не был выполнен. Кроме того, строители использовали другие, не прописанные по договору, материалы.



- Приговором суда Галушкину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области. - На сегодняшний день решается вопрос о выполнении условий контракта по завершению реконструкции памятника.