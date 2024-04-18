Суд прекратил дело о банкротстве дочери экс-депутата Гордумы Ростова

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Арбитражный суд Ростовской области прекратил дело о банкротстве Ольги Чернышевой, дочери экс-мэра Ростова и бывшего депутата Госдумы РФ. Заседание состоялось 16 апреля.Как сообщил источник Rostov.ru, Ольга Чернышева планирует обжаловать решение суда и довести процедуру банкротства до конца.Напомним, женщина оказалась на скамье подсудимых за преднамеренное банкротство. Якобы после махинации с землей в 2013 году она объявила себя банкротом, чтобы не платить компаньонам деньги. Ворошиловский районный суд Ростова признал ее виновной и приговорил к трем годам условно.Сторона защиты не согласилась с этим и подала апелляцию сначала в Ростовский областной суд (там решение оставили без изменений), а затем и в Четвертый кассационный суд (в Краснодаре). В высшей инстанции приговор отменили и отправили на пересмотрение, но и это не привело к желаемому результату.