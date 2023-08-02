Суд оставил в силе приговор экс-полицейскому, насмерть сбившему студента под Ростовом

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Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему полицейскому, который насмерть сбил студента. Роману Лобанову вернули наказание в виде шести лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.ДТП случилось 2 ноября 2019 года. В ту ночь 22-летний Руслан Попов возвращался из Батайска в донскую столицу после вечеринки. Парень шел по трассе вдоль дороги. В этот момент по проезжей части в попутном направлении на машине двигался бывший майор. Он не заметил пешехода и снес его. После происшествия Лобанов погрузил тело в автомобиль и отвез в лесополосу неподалеку от поселка Зеленый.Спустя время труп обнаружили, а Романа задержали. Во время допроса он пояснил, что из-за отсутствия освещения на дороге, студента не было видно. Экс-полицейский на протяжении всего дела отказывался признавать свою вину.В октябре 2021 года Азовский городской суд назначил Лобанову наказание в виде шести лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Через год Четвертый кассационный суд изменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Однако это не помогло бывшему правоохранителю избежать наказания.