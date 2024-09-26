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Стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей в Ростовской области

Стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей в Ростовской области
Стоимость бензина марки АИ-95 превысила 60 рублей в Ростовской области. Второе по популярности топливо подорожало с начала 2024 года на 2,5 рубля. Статистические данные на 23 сентября приводит Росстат.

Самый продаваемый бензин марки АИ-92 за девять месяцев подорожал почти на два рубля. К осени его цена составляет 53,76 рубля.

Большой рост показал АИ-98. С начала года его стоимость взлетела на 7,5 рубля — почти до 76 рублей.

Добавим, что речь идет о средних показателях, которые могут отличаться от конкретной АЗС.
Фото: Ростов.Ру
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