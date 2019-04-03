Стелу на Театральной площади в Ростове могут лишить статуса памятника



Знаменитая Стела «Освободителям Ростова» на Театральной площади может лишиться своего статуса охраняемого памятника.



Этот вопрос поднимался на заседании комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. По словам председателя ростовского отделения общества охраны памятников и культуры Александра Кожина, решение связано с проблемой благоустройства территории вокруг памятника.

- Так как объект находится под охраной, на его территории невозможно проводить какие-либо работы, между тем площадь требует благоустройства, - пояснил Александр Кожин.



Председатель ВООПИиК добавил, что объект не представляет никакой исторической ценности, поскольку с момента его строительства прошло менее 40 лет. Когда в 2002 году рассматривался вопрос о присвоении Стеле статуса, многие представители общественности были против, но, тем не менее, скульптуру взяли под охрану.



После снятия статуса, возможно будет начать работы по благоустройству. На площади планируется поменять плитку, высадить деревья, установить лавочки.



Окончательное решение совет должен принять в ходе голосования, которое состоится на следующей неделе.

Напомним, что памятник возведён в честь освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Его открытие состоялось 8 мая 1983 года.



72-х метровая стела увенчана 100-тонным навершием в виде носа корабля. Со стороны Дона стелу украшает скульптура крылатой богини победы Ники. Со стороны Театральной площади памятник увенчан орденом Отечественной войны I-ой степени.