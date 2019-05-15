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Парамоновские склады могут изъять у собственника через суд

Парамоновские склады могут изъять у собственника через суд
У собственника памятника федерального значения «Парамоновские склады» могут забрать исторический объект через суд. Об этом сообщил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский на совещании в Заксобрании 17 мая.

Такое решение может быть принято в связи с тем, что владелец «Парамонов» не выполняет своих обязательств по сохранению и восстановлению памятника. Исторический объект, имея законного собственника, продолжает разрушаться. По словам Грунского, в настоящее время проводится проверка, по её результатам будет составлен протокол. Специалисты зафиксируют состояние памятника и выявленные нарушения.
- После собственнику будет выдано предписание с указанием конкретных сроков выполнения работ. Если проверка предписания покажет, что владелец не принял должных мер к восстановлению объекта, в суд будет направлен иск с требованием изъятия памятника из собственности, - добавил Иван Грунский.

В соответствии с законом об охране объектов культурного наследия, изъятие возможно у владельца, который не надлежащим образом содержит свою собственность, и существует реальная угроза утраты этого памятника.
- Это достаточно новая практика, в стране подобных случаев всего три, на юге России она ещё не разу не применялась, - отметил председатель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Иван Грунский сообщил, что следующий, в отношении кого могут быть приняты такие же меры, это собственница гостиницы «Московская» на Большой Садовой.

Напомним, что Парамовские склады были проданы с аукциона за 14 миллионов рублей.

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