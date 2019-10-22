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Общественность просит главу Ростова разъяснить ситуацию вокруг парка Горького

Общественность просит главу Ростова разъяснить ситуацию вокруг парка Горького

Новый глава Ростова Алексей Логвиненко, представляя свою программу на конкурсе сити-менеджера, не на шутку взбудоражил общественность. На тот момент будущий мэр заявил, что благоустроить главный парк Ростова – парк им. Горького мешает его статус исторического объекта.

Глава администрации добавил, что вопрос о снятии статуса объекта культурного наследия прорабатывается. Перейдёт ли сити-менеджер от слов к делу, неизвестно. Намерения относительно парка Горького были лишь частью его конкурсной программы. До сих пор никаких конкретных шагов в этом направлении не принято, да и Логвиненко официально находится на посту главы всего два дня. Однако его слова, растиражированные в СМИ, заставили широкую общественность всерьёз озаботиться дальнейшей судьбой главного парка Ростова.
В донской столице масса примеров, когда, лишившись охранного статуса, объекты просто исчезают, а на их месте появляются элитные многоэтажки, торговые и бизнес центры.

24 октября представители широкой общественности и экспертного сообщества встретились, чтобы обсудить возникшую проблему. По словам представителя министерства культуры Ростовской области Ирины Коробовой, пока с такой инициативой в минкульт никто не обращался.
- Снять статус с объекта культурного наследия можно в двух случаях: если объект полностью утерян, либо потерял свою ценность, - пояснила специалист. – Парк Горького не подходит не по одному из этих оснований.

Между тем, представитель городской общественности, участница движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян настаивает на том, что ситуацию необходимо предотвратить.
- Лишить парк его статуса, значит позволить делать там всё что угодно, - считает активистка. – Этого нельзя допустить.

Между тем, статус не помешал расстроить на территории парка кафе и ресторан. Несмотря на то, что много лет назад это было сделано незаконно, сегодня у их владельцев на руках есть документы о праве собственности.
- Мы должны получить конкретный ответ от администрации города: планируется ли снимать статус объекта культурного наследия с парка им. Горького или нет, - добавил председатель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин. – Несмотря на сложность процедуры, такие прецеденты у нас уже были. В 2014 году в Ростовской области сняли статус с 200 объектов культурного наследия единым списком.

Участники встречи решили направить в администрацию Ростова запрос с требованием разъяснить ситуацию, сложившуюся вокруг парка Горького.

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