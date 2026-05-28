Старинный особняк на Греческой в Таганроге вновь продают за 38 миллионов рублей

Один из старейших архитектурных памятников Таганрога, «Дом Негропонте», вновь выставлен на продажу. Объявление о реализации здания появилось на популярном сайте объявлений в конце мая. Стоимость объекта составляет 38 миллионов рублей.Старинный особняк, построенный в 1814 году, расположен по адресу: ул. Александровская, 55 / ул. Лермонтовская, 24. Здание, являющееся объектом культурного наследия (ОКН), находится в плачевном состоянии: штукатурка и элементы фасада осыпаются, строение разрушается. В разное время в этом доме размещались испанское консульство, Биржевое общество и коммунальный банк.Несмотря на плачевное состояние, продавец утверждает, что проектная документация по противоаварийным работам уже разработана в соответствии с требованиями комитета по охране памятников культуры. Текущим собственником здания является юридическое лицо.На продажу выставлены первый и второй этажи здания, встроенный гараж и подвал. Земельный участок площадью шесть соток также находится в собственности. По словам продавца, после реставрации особняк идеально подойдет для размещения торговых точек, офисов, медицинских учреждений или детского центра. Возможны также варианты аренды с предоставлением арендных каникул.Отметим, что попытка продать «Дом Негропонте» уже предпринималась в марте этого года. Тогда здание также предлагалось за 38 миллионов рублей, однако найти покупателя не удалось.