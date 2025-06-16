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В Ростове продают старинный особняк за 258 миллионов рублей

В Ростове продают старинный особняк за 258 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону продают особняк 19 века на улице Советская, 17. Цена здания составляет 258 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали 11 июня на одном из популярных сайтов объявлений.

Здание, построенное в 1890 году, принадлежало мировому судье Нахичевани М.А. Халибову. Потом владелицей стала помещица М.С. Дабахова.

По данным из открытых источников, особняк выполнен в стиле эклектики с элементами неоренессанса и неорококо. Архитектурный ансамбль сочетает классические черты, характерные для городской архитектуры того времени. Фасад здания украшен керамической плиткой зеленого цвета.

Особняк М.А. Халибова признан памятником градостроительства и архитектуры Ростова-на-Дону. С 1998 года он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Фото: Авито
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