В Ростовской области за 39 млн рублей продают старинный особняк

Фото: Авито

В самом начале марта таганрогских ценителей старины и потенциальных инвесторов привлекло необычное объявление о продаже, появившееся на известном сайте. На торги выставлен объект культурного наследия регионального значения – «Мемориальное здание (администр.)», расположенный по адресу: улица Александровская, 55. Стартовая цена исторического особняка составляет 39 миллионов рублей.Здание, построенное в 1820 году харьковским купцом Василием Домеришковым, является ярким свидетельством купеческого прошлого Таганрога. За свою более чем двухвековую историю особняк сменил нескольких владельцев и пережил множество преобразований. В 1860-х годах дом принадлежал купцу Д. А. Негропонте, который в 1872 году провел масштабное переустройство, изменившее архитектурный облик фасадов. В этот период величественный особняк служил не только жильем для семьи Негропонте, но и домом для консульств Испании и Португалии. В начале XX века, в 1910-х годах, здание перешло в собственность Биржевого общества.Советский период также оставил свой след в истории здания: здесь располагались отделения Коммунального и Строительного банков, а в 1960-е годы – приемная уполномоченного облисполкома. В конце 1980-х – начале 1990-х годов на втором этаже находился Отдел капитального строительства горисполкома. Последняя реставрация особняка проводилась в конце 1990-х годов.Согласно информации из объявления, в настоящее время здание принадлежит юридическому лицу. Разработана проектная документация для проведения противоаварийных работ, соответствующая требованиям комитета по охране памятников культуры. Продавец подчеркивает, что это двухэтажное здание, имеющее статус объекта культурного наследия.К зданию прилагаются встроенный гараж, подвал, а также земельный участок площадью шесть соток, находящийся в собственности. Потенциальным покупателям предлагается широкий спектр возможностей использования объекта: от торговых и офисных помещений до образовательных и медицинских учреждений, а также детских центров. Владелец готов предоставить всю необходимую документацию по запросу.Помимо прямой продажи, также рассматриваются варианты аренды с возможностью предоставления арендных каникул.