Фото: Дондей

В Ростове на Большой Садовой с фасада старинного здания осыпается штукатурка. Инцидент случился 21 августа в доме № 43.Поздно вечером массивные куски фасада древнего жилого здания рухнули на тротуар. Штукатурка обрушилась с пятого этажа. К счастью, в тот момент прохожих поблизости не оказалось, и никто не пострадал. Тем не менее вопрос остается нерешенным.Многоквартирный дом № 43 на улице Большой Садовой был построен в 1952 году и не имеет статуса объекта культурного наследия. Примечательно, что в 2022 году здание подверглось капитальному ремонту. Спустя менее двух лет фасад начал разрушаться.