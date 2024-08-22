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В Ростове на Большой Садовой с фасада старинного здания осыпается штукатурка

В Ростове на Большой Садовой с фасада старинного здания осыпается штукатурка
В Ростове на Большой Садовой с фасада старинного здания осыпается штукатурка. Инцидент случился 21 августа в доме № 43.

Поздно вечером массивные куски фасада древнего жилого здания рухнули на тротуар. Штукатурка обрушилась с пятого этажа. К счастью, в тот момент прохожих поблизости не оказалось, и никто не пострадал. Тем не менее вопрос остается нерешенным.

Многоквартирный дом № 43 на улице Большой Садовой был построен в 1952 году и не имеет статуса объекта культурного наследия. Примечательно, что в 2022 году здание подверглось капитальному ремонту. Спустя менее двух лет фасад начал разрушаться.
Фото: Дондей
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