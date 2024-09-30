В Ростове-на-Дону сравняют с землей старинный дом на Седова

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В Ростове-на-Дону будет снесен дом, построенный ещё до революции, по адресу Седова, 63. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации.Двухэтажное здание, возведённое в 1900 году, пережило революционные события и Великую Отечественную войну, но, к сожалению, не смогло справиться с вызовами современности. Как следует из документа, владельцам квартир будет проведена оценка их жилплощади, и они получат компенсацию. После этого литера А, Б и В будут реконструированы.В сентябре 2024 года двухэтажное здание было признано аварийным. Жители дома неоднократно обращались с жалобами на обвалившийся фасад, трещины на стенах и постоянные коммунальные аварии. Однако информация о капитальном ремонте отсутствует. Известно лишь, что в 2010 году было проведено энергетическое обследование здания. Не удивительно, что за 124 года без должного обслуживания дом начал разрушаться.Здание не является объектом культурного наследия.