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Стало известно, какие документы нужны ростовчанам для определения детей в дежурные группы

Стало известно, какие документы нужны ростовчанам для определения детей в дежурные группы
Ростовчанам рассказали, какие документы нужны для определения детей в дежурные группы детских садов. Разъяснения дали в правительстве региона 26 мая.

Начиная с 1 июня, в детских садах Ростова-на-Дону начнут работать дежурные группы. Однако туда можно будет записать не всех детей. Родители, которые хотят отдать малышей в «дежурки», должны написать заявление и обосновать необходимость предоставления места в такой группе.

- Такая потребность может быть, например, обоснована тем, что оба родителя работают на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, - уточнили в правительстве.

Кроме того, родители должны предоставить справку об отсутствии контактов крохи с инфекционными больными. Дежурные группы будут работать при условиях соблюдения необходимых мер защиты, выполняемых в игровой форме.

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