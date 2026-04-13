В Ростове-на-Дону больше года не могут убрать оставленный на проводах ЛЭП новогодний декор

В Ростове не могут более года убрать оставленный на линиях электропередачи новогодний декор. С жалобой обратились местные жители на сайте Благоустройства 12 апреля.По словам людей, украшение висит на улице Большой Садовой между домами № 43 и № 48. Декор повис прямо на проводах ЛЭП. Сначала ростовчанам пообещали снять украшение в январе 2026 года, затем − в конце февраля. Однако никаких действий так и не было предпринято.- Конструкция весьма ненадежна и чревата падением на пешеходов и автомобили, шум от нее ежедневно мешает жить в квартире. Как может на самой центральной улице города, между двумя домами − памятниками архитектуры висеть столько лет бесхозный декор? - пишут жители.По данным городской администрации, пока демонтировать декор нельзя – неизвестен правообладатель. На его поиски уйдет какое-то время. Жители просят ускорить этот процесс.