В Ростовской области пожилой пешеход погиб под колесами «ВАЗа»

В Ростовской области пешеход погиб под колесами «ВАЗ 211440». Ужасное происшествие погиб 78-летний пешеход. Трагическое ДТП Произошло 12 апреля в городе Шахты около 22:30.В Госавтоинспекции области составили предварительную версию событий.В тот вечер по переулку Донскому ехал «ВАЗ» с 24-летний молодой человек за рулем. Пустой пешеходный переход был обозначен только через полквартала. Когда рядом с домом 57 дорогу начали переходить по трассе, водитель не успел затормозить.Машина ударила пенсионера. От его тела переднюю часть «ВАЗа» покорежило, детали разлетелись по дороге. Для пожилого мужчины такой урон оказался фатальным. Он скончался еще до того, как его успели погрузить в машину «скорой».