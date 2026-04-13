Крупный пожар вспыхнул на стройке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в Александровке, в районе улицы Вересаева, 98, произошел крупный пожар. Информацию о происшествии, а также видео с места события активно распространяют очевидцы в социальных сетях.По свидетельствам горожан, возгорание началось на территории строительной площадки. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра событий.В настоящее время официальные комментарии от экстренных служб или представителей власти по данному инциденту отсутствуют. Информация о причинах и возможных последствиях пожара продолжает уточняться.