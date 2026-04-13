Крупный пожар вспыхнул на стройке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в Александровке, в районе улицы Вересаева, 98, произошел крупный пожар. Информацию о происшествии, а также видео с места события активно распространяют очевидцы в социальных сетях.

По свидетельствам горожан, возгорание началось на территории строительной площадки. Столб черного дыма виден за несколько километров от эпицентра событий.

В настоящее время официальные комментарии от экстренных служб или представителей власти по данному инциденту отсутствуют. Информация о причинах и возможных последствиях пожара продолжает уточняться.
Фото: Соцсети
Еще по теме:

