Ростовскую аптеку оштрафовали за отказ в проведении проверки

Аптека в центра Ростова-на-Дону была оштрафована за воспрепятствование проведению проверки. Новость вызвала широкий резонанс, так как на данное учреждение поступало множество жалоб от жителей города в социальных сетях.В ходе выездной проверки в отношении ООО «Аптека 13» сотрудники отказались предоставить проверяющим необходимые документы. За данное нарушение был составлен административный протокол, а суд вынес решение оштрафовать аптеку на 20 тысяч рублей.В Росздравнадзоре подчеркнули, что повторное нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность. Отмечается, что подобный случай впервые зафиксирован в практике регионального надзорного ведомства.