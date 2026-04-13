В Ростовской области косточковые деревья могут не пережить весну

Косточковые культуры могут не выжить после заморозков в Ростовской области. Такие прогнозы дают местные синоптики.Синоптики ранее сообщали о похолодании в донском регионе. Температура воздуха и на поверхности почвы достигла -1…-3 градусов. Из-за такого похолодания могут пострадать косточковые культуры. К таким относятся вишня, абрикос, черешня, слива, алыча.Дело в том, что распустившиеся почки могут погибнуть при температуре около −3,5 градуса. Бутоны выдерживают мороз до -3, а распустившиеся цветки повреждаются уже при температуре около −2 градусов.