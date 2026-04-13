Жителям Ростова сообщили, когда начнутся плановые отключения горячей воды

В Ростове-на-Дону с 13 апреля начался переход на летний режим работы систем теплоснабжения, что влечет за собой плановые отключения горячей воды. Работы проводятся с целью подготовки к следующему отопительному сезону 2026-2027 годов.Как сообщили в РТС, до конца сентября жители города будут сталкиваться с временным отсутствием горячей воды. Ресурсоснабжающие организации проведут комплексные гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволят выявить и устранить возможные дефекты.Согласно графику, отключения пройдут в следующие периоды:- С 12 по 29 мая будет проведена гидравлическая опрессовка теплосетей от Ростовской ТЭЦ-2.- С 15 по 29 июня - опрессовка сетей от районных котельных № 3 и № 4.- С 30 июня по 13 июля будут проводиться испытания сетей от Центральной котельной.В сентябре запланированы заключительные испытания трубопроводов на прочность и плотность, которые завершат подготовку к отопительному сезону.