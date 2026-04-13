В Новочеркасске разыскивают пропавшего без вести 46-летнего мужчину

В Новочеркасске ищут пропавшего без вести 46-летнего мужчину. Информации о его местонахождении не было с 7 апреля.В тот день мужчина ушел из дома и перестал отвечать на звонки близких. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Евгений ростом в 182 сантиметра и худощавого телосложения. У него светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он надел синюю рубашку в клетку, синие джинсы, серо-голубые кроссовки и серую кепку.Если вам известно, где может находиться местный житель, сообщите по телефону: 88007005452.