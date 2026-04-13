Игрок «Сочи» Франсуа Камано может стать игроком «Ростова»

Игрок «Сочи» Франсуа Камано может стать игроком «Ростова»


Франсуа Камано из ФК «Сочи» может стать игроком «Ростова». Потенциальный трансфер игрока между клубами может состояться летом текущего года.

Футболист в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги внес в свой актив 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 12 играх за черноморский клуб. Его контракт с «Сочи» действует до конца июня 2026 года. Цена на форварда, по версии Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро. За свою карьеру гвинеец успел поиграть во Франции, Саудовской Аравии и московском «Локомотиве».

Последний свой официальный трансфер на вход «Ростов» провел летом 2025 года. Зима для донского клуба прошла без приобретений. После 24-го тура РПЛ ростовчане находятся на десятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 26 баллов.
Фото: ФК Сочи
