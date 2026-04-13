Игрок «Сочи» Франсуа Камано может стать игроком «Ростова»

Франсуа Камано из ФК «Сочи» может стать игроком «Ростова». Потенциальный трансфер игрока между клубами может состояться летом текущего года.Футболист в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги внес в свой актив 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 12 играх за черноморский клуб. Его контракт с «Сочи» действует до конца июня 2026 года. Цена на форварда, по версии Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро. За свою карьеру гвинеец успел поиграть во Франции, Саудовской Аравии и московском «Локомотиве».Последний свой официальный трансфер на вход «Ростов» провел летом 2025 года. Зима для донского клуба прошла без приобретений. После 24-го тура РПЛ ростовчане находятся на десятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 26 баллов.