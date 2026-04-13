В Ростове благоустроят сквер Строителей за 72 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Заказчиком выступает управление ЖКХ Октябрьского района Ростова-на-Дону. Определение победителя торгов планируется 4 мая. Завершить работы необходимо до 31 октября.В рамках благоустройства подрядчик должен выполнить следующие работы: демонтировать старые опоры освещения, дорожные покрытия и зелёные насаждения; установить новые тротуарные плиты и бортовые камни; нанести резиновое покрытие на спортивные и детские площадки; провести асфальтобетонное покрытие тротуаров; высадить деревья, кустарники и создать цветники; установить системы видеонаблюдения и водоснабжения.Сквер Строителей (ранее − Новопоселенский сад) был основан в 1903 году и является вторым по возрасту парком после Городского. Он известен своим каменным театром, куда приезжали столичные актёры. Спустя время, в 1950-х годах, Новопоселенский сад был переименован и стал называться парком имени В. Маяковского. В 1970-х годах парк был переименован в парк Строителей.В 2025 году жители города проголосовали за реставрацию этого парка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».