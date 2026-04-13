В Таганроге крупный пожар охватил многоквартирный дом

В одном из жилых домов Таганрога произошел крупный пожар. Возгорание случилось 13 апреля в одноэтажном многоквартирном доме по адресу: Газовая, 25. Очевидцы, почувствовав запах дыма, вышли на улицу и увидели, что произошло сильное возгорание в одной из квартир.К моменту прибытия пожарных расчетов площадь пожара достигла 150 квадратных метров. На месте происшествия оперативно работали 16 пожарных и четыре специализированных автоцистерны. Из охваченного пламенем дома были успешно эвакуированы пять жильцов. Кроме того, пожарным удалось спасти еще одного человека, находившегося внутри здания.