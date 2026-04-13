СК России взял на контроль затяжную реконструкцию Вавилова в Ростове
Следком Российской Федерации поставил на контроль вопрос о затянувшейся реконструкции улицы Вавилова.
Напомним, что вопрос о расширении и модернизации улицы тянется с 2021 года. Тогда власти взялись за перестройку пути к центру для Суворовского и Октябрьского районов. Полос удобных разворотов трассе не хватало, что и требовалось исправить.
Как указали в ведомстве, часть участков перекопаны, на поверхности образовались многочисленные глубокие ямы; обочины погребены под строительным мусором. Движение сильно нагружено, жители ежедневно застревают в пробках из-за объездов недостроенных участков.
Уставшие люди обивали все пороги и строчили бесчисленные обращения, которые ничего не дали. Отчаявшись, ростовчане начали писать в СК РФ.
Была организована процессуальная проверка. Как заявили в информационном центре федерального Следкома, ход проверки взяла на контроль Москва.