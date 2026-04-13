Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

СК России взял на контроль затяжную реконструкцию Вавилова в Ростове

Следком Российской Федерации поставил на контроль вопрос о затянувшейся реконструкции улицы Вавилова.

Напомним, что вопрос о расширении и модернизации улицы тянется с 2021 года. Тогда власти взялись за перестройку пути к центру для Суворовского и Октябрьского районов. Полос удобных разворотов трассе не хватало, что и требовалось исправить.

— Реконструкция была начата в 2023 году, однако срок ее завершения, изначально установленный на 2024 год, постоянно переносится. При этом в настоящее время работы приостановлены, спецтехника отсутствует, полотно и прилегающие территории находятся в непригодном состоянии, — резюмировали трехлетнюю стройку в СК.


Как указали в ведомстве, часть участков перекопаны, на поверхности образовались многочисленные глубокие ямы; обочины погребены под строительным мусором. Движение сильно нагружено, жители ежедневно застревают в пробках из-за объездов недостроенных участков.
Уставшие люди обивали все пороги и строчили бесчисленные обращения, которые ничего не дали. Отчаявшись, ростовчане начали писать в СК РФ.

Была организована процессуальная проверка. Как заявили в информационном центре федерального Следкома, ход проверки взяла на контроль Москва.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика