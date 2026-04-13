В Азове породистый фокстерьер Джессика борется за жизнь после ДТП

В Ростовской области волонтеры приюта «Феникс» спасают жизнь породистого фокстерьера по кличке Джессика. Собака оказалась на грани смерти после того, как ее сбил и бросил умирать водитель. История Джессики, полная страданий и надежды, тронула сердца неравнодушных жителей.Впервые собаку заметили в лютый 20-градусный мороз на парковке супермаркета. Тогда Джессика, будучи породистой, но, видимо, потерянной или брошенной, пугливо избегала попыток ее поймать. В феврале надежды на обретение хозяев не оправдались. Новая беда настигла Джессику в апреле: местные жители обнаружили ее лежащей на обочине дороги с тяжелейшими травмами, полученными в результате ДТП. Водитель, сбивший собаку, скрылся с места происшествия, оставив Джессику умирать.- У Джессики очень серьезные травмы костей: вывих левого бедра, перелом правой бедренной и подвздошной костей, грыжа, — сообщают волонтеры. — Повезло, что она осталась жива в этот раз.Сейчас Джессика находится в клинике «Ростовское море», где готовится к необходимой операции. Предстоит длительный период реабилитации, в течение которого собаке потребуются постоянный уход и поддержка.Волонтеры не только борются за здоровье Джессики, но и ищут для нее новый дом и любящую семью.