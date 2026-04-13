Больше 10 лет в гараже: на Дону продают две «Волги» с пробегом менее 10 тыс. километров

В конце марта на популярном сайте объявлений появилось сообщение, способное вызвать ажиотаж среди автолюбителей. На продажу выставлены два автомобиля «Волга» 2005 года выпуска, которые почти 20 лет простояли в гараже, сохранив при этом удивительно малый пробег – менее 10 тысяч километров каждая.Эти находки разительно отличаются от обычных предложений: средний пробег «Волги» за аналогичный период составляет как минимум 200 тысяч километров. На рынке чаще встречаются экземпляры с 50, 170 или даже 250 тысячами километров на одометре.Первая «Волга» находится в Ростове-на-Дону. Ее пробег составляет около 10 тысяч километров. Автомобиль полностью исправен, у него газовое оборудование. Продавец оценивает его в 125 тысяч рублей, отмечая, что такая цена обусловлена наличием донецких номеров в документах.Вторая «Волга» продается в Чалтыре, кажется, она провела в гараже еще больше времени, ведь ее пробег составляет всего 5 тысяч километров. По словам владельца, состояние автомобиля отличное. В машине установлены четыре электростеклоподъемника, кондиционер, гидроусилитель руля, а также современная мультимедийная система. Помимо этого, автомобиль оборудован сигнализацией, а в 2025 году был проведен капитальный ремонт двигателя.Продавец упомянул о незначительных возрастных недочетах: по коррозии - есть мелкие моменты на заднем крыле, на хроме бамперов. В стоимость входят два комплекта резины: зимняя на литых дисках и летняя на дисках от Ford. Цена за этот более укомплектованный экземпляр составляет 260 тысяч рублей.