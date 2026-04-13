Сдача ЕГЭ в школах Ростовской области начнется не ранее 1 июня

Фото: Правительство РО

Сдача ЕГЭ в школах по всей России, включая Ростовскую область, начнется не ранее 1 июня. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на расширенном заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.Как отметил Музаев, такой график государственных экзаменов позволит учебным учреждениям провести последние звонки без накладок. В 2025 году сдача ЕГЭ стартовала с конца мая, как раз в период проведения праздничных мероприятий в честь завершения учебного года.