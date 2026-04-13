В Ростове памятником архитектуры признали дом на Станиславского. Речь идет о здании, когда-то принадлежавшем купцу Василию Михайловичу Котлярову. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.Дом был построен в конце XIX века. Здание представляет образец городской архитектуры того времени. Фасады сооружения сочетают черты классицизма и модерна. Строгие симметрично расположенные окна и декоративные карнизы придают им изящество, а лепные наличники и уникальные керамические плитки на балконах — утончённость.Как написали в департаменте, признание доходного дома В. М. Котлярова объектом культурного наследия подчёркивает важность сохранения архитектурных памятников, которые являются живыми свидетелями исторических процессов.Осенью 2025 года здание, признанное аварийным, перевели в муниципальную собственность. Тогда же постановлением было предписано часть дома снести, а другую – реконструировать.