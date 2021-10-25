Стало известно, как будут работать МФЦ Ростовской области в локдаун
Стало известно, как во время локдауна в Ростовской области будут работать многофункциональные центры. Информацию об этом 27 октября уточнили в региональном пресс-центре.
Несмотря на большой список дополнительных ограничений, МФЦ продолжат работать в прежнем режиме. Жители региона смогут приходить туда, не предъявляя медицинских документов о наличии антител.
Напомним, в августе при очередных ужесточениях карантинных мер власти ввели новое правило. Чтобы прийти в МФЦ, необходимо было иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о недавней болезни. Однако практически сразу же возник ряд проблем из-за этого. Rostov.ru рассказывал ранее, что заложницей новых правил Роспотребнадзора стала 20-летняя девушка. Она должна была получить новый паспорт. Однако из-за постановления не могла забрать его в МФЦ, так как не было необходимых документов. А чтобы их сделать, нужен паспорт.
Вероятно, власти решили на этот раз не вводить дополнительные меры, касающиеся МФЦ, чтобы не создавать подобных проблем.
Фото: yandex.ru.