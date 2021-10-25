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Стало известно, как будут работать МФЦ Ростовской области в локдаун

Стало известно, как будут работать МФЦ Ростовской области в локдаун
Стало известно, как во время локдауна в Ростовской области будут работать многофункциональные центры. Информацию об этом 27 октября уточнили в региональном пресс-центре.

Несмотря на большой список дополнительных ограничений, МФЦ продолжат работать в прежнем режиме. Жители региона смогут приходить туда, не предъявляя медицинских документов о наличии антител.

Напомним, в августе при очередных ужесточениях карантинных мер власти ввели новое правило. Чтобы прийти в МФЦ, необходимо было иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о недавней болезни. Однако практически сразу же возник ряд проблем из-за этого. Rostov.ru рассказывал ранее, что заложницей новых правил Роспотребнадзора стала 20-летняя девушка. Она должна была получить новый паспорт. Однако из-за постановления не могла забрать его в МФЦ, так как не было необходимых документов. А чтобы их сделать, нужен паспорт.

Вероятно, власти решили на этот раз не вводить дополнительные меры, касающиеся МФЦ, чтобы не создавать подобных проблем.

Фото: yandex.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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