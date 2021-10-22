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Правила въезда жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область во время карантинных мер

Правила въезда жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область во время карантинных мер
В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации ужесточили ряд ограничений. В связи с этим у многих жителей появились вопросы. Ранее власти уже объясняли правила въезда для тех, кто вернулся в донской регион через 72 часа. Однако как быть людям, проживающим в сопредельных государствах - Донецкой и Луганской Народных Республиках, непонятно. Информации об этом оказалось немного, и вскоре среди жителей соседних территорий стали распространяться слухи, что их не пустят в Ростовскую область.

Как сообщили в пресс-центре региона, для жителей ДНР и ЛНР действуют правила, установленные Роспотребнадзором. Чтобы въехать в донской регион больше чем на трое суток, нужно предоставить один из трех обязательных медицинских документов. Это отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном не более полугода назад COVID-19.

Если вы вернетесь раньше трех дней, то документы не потребуются. Сотрудники КПП (прим. - контрольно-пропускных пунктов) смогут отследить даты выезда и въезда каждого человека. Не исключено, что нарушителей будут штрафовать.

В связи с нововведениями у многих жителей ДНР и ЛНР, пересекающих границу из-за работы в Гуково, Зверево, Донецке и других городах, появится ряд проблем. Они оставляют свои семьи и практически живут между двумя странами, постоянно проходя таможенный контроль. Тем, кто не хочет вакцинироваться, придется потратить кучу денег, чтобы регулярно делать ПЦР-тесты.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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