Стало известно, где в Ростове можно купить новогоднюю ель

Стало известно, где в Ростове можно купить ель к Новому году. Об этом 26 ноября рассказали в администрации города.Елки будут продавать по адресам: пересечение улицы Волкова и проспекта Космонавтов, улицы Добровольского, 14 и 20, Зорге, 39, проспект Коммунистический, 20, 31, 37 и 42, площадь Рабочая, 1, улицы Таганрогская, 116, Волкова, 2, проспект Космонавтов, 6, улица Фурмановская, 150, проспект Ленина, 125, улица М. Горького, 159, проспект Михаила Нагибина, 19, площадь Карла Маркса (справа от памятника), улица 2-я Краснодарская, 159, переулок Халтуринский, 103, проспект 40-летия Победы, 89, проспект Стачки, 23/48, пересечение улицы Зорге и проспекта Стачки.Кроме отечественных елей, на рынке появятся пихты из Франции и Бельгии. Елки достигают в высоту от 1,5 до 4 метров. Стоимость будет варьироваться от нескольких сотен за хвойные ветки до нескольких тысяч за деревья.Власти сообщили, что в этом году площадь елочных базаров увеличится почти в два раза и составит 851 квадратный метр. Однако если вспомнить опыт прошлых лет, уже 31 декабря на каждом углу встречаются стихийные свалки из непроданных деревьев. Зачем увеличивать количество продаж главного новогоднего атрибута, непонятно.Впрочем, власти обещают высадить весной непроданные деревья на стадионе СКА. Появится ли в Ростове новая хвойная зона, покажет время.