Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы. Случай произошёл 18 февраля. Местные жители в районе улицы Портовой обнаружили на берегу реки сотни мёртвых рыб.



О происшествии сообщили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Эксперты взяли пробы животных и воды. Основной версией массовой гибели назвали браконьерство. По словам специалистов, рыбаки незаконно выловили неводом рыбу, а затем, когда она не поместилась на судно, выкинули часть обратно в воду.



На следующий день, 19 февраля, за дело взялась Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура. Сообщается, что погибшая рыба — пиленгас. Она разрешена для ловли на территории Ростовской области и не занесена в Красную книгу.



- По результатам проверки будет дана правовая оценка, - добавили в надзорном ведомстве. - При выявлении нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования.