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Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону

Стала известна причина массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Дону. Шокирующий инцидент произошёл утром 18 февраля: жители Ростова увидели на берегу сотни мёртвых животных в районе улицы Портовой. Данной проблемой поручили заняться сотрудникам Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Специалисты взяли на анализы воду и тушки рыб. Пока исследования не закончены, но основной версией гибели животных назвали незаконный вылов. Якобы у браконьеров рыба просто не поместилась на судне, и они её выкинули обратно в воду.

- На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы, - сообщили в ведомстве. - Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб и проводят опрос рыбаков.

По завершении проверки данные передадут в правоохранительные органы. По мнению жителей Ростова, причиной массовой гибели рыбы также могли стать токсические вещества, находящиеся в воде.

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