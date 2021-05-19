Появились кадры с места гибели сотрудников водоканала в селе Дмитриадовка Неклиновского района

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области опубликовало кадры с места ЧП в селе Дмитриадовка Неклиновского района. Там утром 21 мая сотрудники водоканала отравились газом во время работ на очистных сооружениях.На видео показана огромная территория очистных сооружений, куда сливали нечистоты не только Неклиновского района, но и Таганрога. Десятки следователей и правоохранителей продолжают работать на месте ЧП.На место происшествия отправились замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, два министра, прокурор Ростовской области Роман Прасков, а также и.о. руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Станислав Ковалев.Напомним, утром 21 мая две бригады коммунальщиков по восемь человек отправились на очистные сооружения, расположенные в Неклиновском районе. Во время работ внутри коллектора рабочим стало плохо. Те, кто был снаружи, стали спускаться вниз, чтобы вытащить своих коллег. В результате 10 человек погибли, еще восемь доставлены в БСМП Таганрога в тяжелом состоянии. Судьба одного рабочего до сих пор остается неизвестной.Личности погибших уже установлены - это семь мужчин и три женщины. Губернатор Василий Голубев выразил слова соболезнования семьям погибших.