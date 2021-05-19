Замгубернатора и министры Ростовской области прибыли на место гибели рабочих водоканала
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, а также министр ЖКХ Михаил Солоницин и региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев прибыли на место гибели 10 рабочих водоканала. Как сообщили в областном правительстве, Василий Голубев поручил им приехать в Неклиновский район для организации взаимодействия всех структур.
Утром 21 апреля бригада проводила аварийно-восстановительные работы на очистных сооружениях водоканала в поселке Дмитриадовка. Пока бригада работала, в сооружениях произошел выброс метана.
Двое рабочих скончались практически сразу. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи, а затем и 10 человек. Среди них оказались три женщины. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии в БСМП города Таганрога. Еще двух до сих пор разыскивают спасатели.